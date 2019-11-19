GÜNCEL

Yaşar Büyükanıt'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı.

Filiz Büyükanıt için öğle vakti Büyük Selimiye Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri, kızı Bengü Büyükanıt Caymaz ve damadı Ercan Caymaz kabul etti.

Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazına, Büyükanıt'ın yakınlarının yanı sıra eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, eski Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, emekli Orgeneral Hurşit Tolon, emekli Korgeneral ve eski MHP Milletvekili Engin Alan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı.

Cenazeye, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aziz Yıldırım ile OYAK, HAVELSAN'ın aralarında bulunduğu kişi ve kurumlar çelenk gönderdi.

Filiz Büyükanıt'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt, kanser tedavisi gördüğü hastanede 17 Kasım Pazar günü 76 yaşında hayatını kaybetmişti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'den bir istifa haberi daha! Çanakkale İl başkanı bu açıklamayla gitti
Giyim devi Koton'a protesto! Çok sayıda işçi çıkardı
Kırmızı Çizgi Fitbol İnternethaber Youtube'da başladı
Kemal Kılıçdaroğlu Yaşar Okuyan'ı alkışlattı! EYT'de onun imzası var
Galatasaray'a bir kötü haber de Lemina'dan
Kemal Kılıçdaroğlu Suriyelileri göndereceğiz dedi! Alkış tufanı koptu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Devlet Bahçeli'den EYT çıkışı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekliyoruz
Yoga eğitmeni Zeynep Uras kazada ağır yaralandı
Öğretmenler Günü hediye seçenekleri yatarıcı ve uygun fiyatlı alternatifler
Akar: "Devriyeler, Ruslarla yaptığımız mutabakat çerçevesinde devam ediyor"
Kılıçdaroğlu: "Ne Kılıçdaroğlu, ne CHP bu konuda geri adım atmayacak"
Güleda Cankel sevgilisi tarafından öldürüldü son paylaşımı
Bütçe Komisyonu'nda vekiller birbirine girdi! EYT tartışması damga vurdu
Öğretmenler Günü mesajları uzun komik ve anlamlı 24 Kasım sözleri