Kılıçdaroğlu: "Ne Kılıçdaroğlu, ne CHP bu konuda geri adım atmayacak"

"Sanat bir ülkenin entelektüel düzeyini gösterir. Sanat alanında güçlü olanlar yumuşak güçte daha güçlü olur." diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasının başında tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'i ve Jale Birsel'i anarak "Onları asla unutmayacağız" dedi.

'Başörtülü kadınlara saldırı' haberi

İstanbul Karaköy’de başka bir kadın tarafından darp edilen ve basında “Başörtülü kadınlara saldırı” başlığıyla haber olan olaya tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kendilerini aradım, morallerinin bozulmamasını istedim. Hiç kimse unutmasın hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmesini asla ve asla kabul etmiyorum" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Arayıp morallerinin bozulmamasını istedim"

-Herkesin kimliği, yaşam tarzı, inancına saygı gösteren bir toplum olmak zorundayız. Huzuru böyle yakalayacağız zaten. Başörtülü iki kızımıza saldırı yapıldı. Kendilerini aradım, morallerinin bozulmamasını istedim. Bu ülkede buy tür provokasyonlar olabilir ama asla üzülmeyin dedim. Moralini bozarsanız bunların amacına ulaştığını gösterirsiniz dedim. Hiç kimse unutmasın hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmesini asla ve asla kabul etmiyorum.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tank-palet fabrikası yanıtı

"Neden gizli kararname çıkarıyorsun?"

-Birileri bir şeyler almış. Birileri yurt dışındaki bankalarına para yatırmış, kesin. Kesin olmazsa benim mal varlığımı araştırmazsan namertsin diyebiliyor musun? Diyemiyorsun!. Türk-Katar ortaklığına devretmişler tank palet fabrikasını, kaça devrettin? Neden gizli kararname çıkarıyorsun? Sen kararnameyi gizliyorsun, demek ki bu milletten bir şeyi gizliyorsun. Özellikle benim öğrenmemi istemiyorsun. Senin boyun buna yetmez, ben her şeyi öğrenirim. Bunu soracağım da daha bir protokol var. O protokolü de gizliyorlar. Tank palet dolayısıyla gizlediğin protokolü açıklayacak mısın? Bu beyler çalıştıracaklar, asker bizim, tezgâhlar, fabrika bizim, orada mal üretilecek, bana satacaklar.