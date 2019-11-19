Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısı sonrası uzun aradan sonra grup toplantısına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM kulisinde ziyaret etti.
MHP Lideri Devlet Bahçeli rahatsızlığından dolayı yaklaşık bir ay tedavi görmüş ve TBMM'deki çalışmalara katılamamıştı. MHP'nin grup toplantıları da uzun aradan sonra ilk kez bugün yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısı sonrası bir sürpriz yaptı ve Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret etti. Erdoğan ve Bahçeli yaklaşık 20 dakika sohbet edip çay içti. Erdoğan ve Bahçeli'ye Binali Yıldırım ve Celal Adan gibi isimler de eşlik etti.