80 yaşındaki kadın eşini odunla dövüp bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde 16 Kasım Cumartesi akşamı meydana geldi. İddiaya göre, Rahime B. (80) dini nikahla evlendiği kendisinden 17 yaş küçük Celal S. (63) ile kendisine kötü davrandığı için tartışmaya başladı. Rahime B. tartışma alevlenince kapıyı hızla çarparak dışarı çıktı. Bunun üzerine Celal S. oturduğu yerden kalkıp eşinin üzerine yürüyerek "Kapıyı neden çarpıyorsun" diye bağırdı. Rahime B. ise eline aldığı odun ile eşine vurmaya başladı. Sinir krizi geçiren yaşlı kadın, kocası yere düşünce vurmaya devam etti. Daha sonra da mutfaktan aldığı bıçakla eşini kollarından yaraladı. Sesler üzerine eve gelen komşuları hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan adamı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaşlı kadını ise polis gözaltına alıp Denizli Polis Merkezine götürdü. Yaşlı kadın geceyi polis merkezi nezarethanesinde geçirdi. 17 Kasım günü tedavi olan ve hayati tehlikesi bulunmayan Celal S. hastaneden çıkar çıkmaz eşinin bulunduğu polis merkezine giderek şikayetçi olmadığını söyledi. Bunun üzerine Rahime B. savcılığın kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Daha sonra karı koca akşam dehşeti yaşadıkları eve geldi.