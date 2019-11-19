Devlet Bahçeli'den EYT çıkışı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekliyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Uzun zamandır Meclis'e gelmiyordu

MHP Genel Başkanı Bahçeli rahatsızlığından dolayı bir süredir Meclis’e gelmiyordu. Ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer aldı.

''Erdoğan'ın EYT'lilerle ilgili kararını destekliyoruz''

Görüşme sonrası yaptığı açıklamada emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili konuşan Bahçeli, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT'lilerle ilgili kararını destekliyoruz. Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT'lilerin durumuyla ilgili ''Seçim kaybetsek de yokum" açıklamasını yapmıştı.