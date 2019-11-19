Akar: "Devriyeler, Ruslarla yaptığımız mutabakat çerçevesinde devam ediyor"
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar son dakika açıklamasında Ruslarla devriyelerin devam ettiğini ve sorunların hepsinin çözüleceğini söyledi.
Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından varılan anlaşmayla birlikte Ruslarla güvenli bölgede devriyeler sürüyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündemle ilgili değerlendirmede bulunarak Ruslarla ortak devriyelerin sürdüğünü ve sorunların hepsinin çözüleceğini söyledi.