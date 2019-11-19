Bütçe Komisyonu'nda vekiller birbirine girdi! EYT tartışması damga vurdu
CHP ve HDP'li vekiller Meclis'teki 2020 yılı bütçe görüşmelerine EYT dövizleriyle gitti. Komisyon görüşmelerine vekillerin sert tartışmaları damga vurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT beklentisine nokta koyması tartışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu. EYT'liler, haklarına aramaya devam edeceklerini belirtirken muhalefet de tartışmayı dahada alevlendirecek girişimlerde bulunuyor.
Toplantıya EYT damgasını vurgu
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçe görüşmelerine EYT tartışması damgasını vurdu. CHP ve HDP milletvekilleri, EYT konusuna dikkat çekilen dövizlerle geldi.
Sert tartışmalar
Toplantının ilerleyen dakikalarında, AK Parti ile MHP sıralarıyla CHP ile HDP sıraları arasında karşılıklı sert tartışmalar yaşandı.