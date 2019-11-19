Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a F-35 mesajı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşarak önemli açıklamalarda bulundu. Grup toplantısını tezahüratlar arasında sürüdüren Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyaretine değindi. Terörle mücadelede haklı mücadeleye devam edileceğini vurguladı ve Trump'a F-35 konusunda uzlaşma sağlanamadığı noktada başka arayışlar içine girileceğinin mesajının verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

F-35'te anlaşamazsak yeni arayışlara gireriz

S -400 konusunda çözüm yolları aranması konusunda Trump ile mutabık kaldık. Trump’a ülkemizin s-400 sisteminden vazgeçmesinin söz konusu olmayacağını aşırı ısrarın Türkiye’nin egemenlik haklarına tecavüz anlamına geleceğini söyledim. F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye’nin başka arayışlara girme zorunda kalacağını da ayrıca söyledik.

Meclis çalışmaları bizim için hayati öneme sahip. Yeni yönetim sisteminde güçler ayrılığının keskinleştirilmesi milletvekillerimiz üzerindeki yükü artırmıştır.