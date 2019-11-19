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Kılıçdaroğlu, Yaşar Okuyan'ı alkışlattı

EYT nedeniyle hükümeti sert bir dille eleştiren CHP Lideri, söz konusu kanunda imzası bulunan Yaşar Okuyan'ı "SGK konusunda en güzel çalışmaları yapan sayın bakandır" diye tanıttı, alkış tufanı koptu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) desteğini alabilmek için grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

EYT'nin sorun haline geldiğini savunan Kılıçdaroğlu, çözümün CHP'de olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "SGK konusunda da çatıyor, bir sürü laf ediyor ama bunların hiçbir ciddiyeti yok. Aramızda Sayın Yaşar Okuyan var. SGK konusunda en güzel çalışmaları yapan sayın bakandır. Hakkını teslim edelim." ifadelerini kullandı.

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