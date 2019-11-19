Devlet Bahçeli ateş püskürdü! Geberdi diyenler geberecek diyenler...

"Arkadaşlarla da beraberiz. Allah'a çok şükür Allah'ın vermiş olduğu ömrü yaşamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanan MHP lideri Bahçeli, "Dua edenlerle iftira edenler arasındaki farkı gösterdi. Allah'a bin şükür dua edenler, iftira edenlerden çok çok fazla. Öyleyse endişe edilecek bir durum yok." şeklinde konuştu.

Sakalları ile ilgili çarpıcı sözler

Bahçeli, rahatsızlığı süresince bıraktığı sakalla ilgili de şöyle konuştu: Dinlenme döneminde sürekli tıraş olmak yerine belli bir şey bıraktık. Biraz da yakıştığı iddia edildi. Bir, iki fotoğrafımız çıktı. Bundan sonra denemeyelim, biz her şeyi bir kere deneriz. O ilk oldu dinlenmiş oldu. Ben her gün tıraş olurum. İlk defa uzun bir sakal bıraktık, o da 20 gün anca oldu. Tam seçilecek halde değildi. Ama millet biraz daha dikkatli baktığı için fark ettiler.