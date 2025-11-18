BIST 10.747
DOLAR 42,34
EURO 49,14
ALTIN 5.447,47
HABER /  GÜNCEL

Ticaret Bakanlığı duyurdu! 60 ticaret uzman yardımcısı alımı yapacak

Ticaret Bakanlığı duyurdu! 60 ticaret uzman yardımcısı alımı yapacak

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 60 ticaret uzman yardımcısı, Bakanlığın merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfından 8'inci ve 9'uncu derece kadrolara atanacak. İşte başvuru koşulları ve şartları...

Abone ol

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu 60 ticaret uzman yardımcısı, Bakanlığın merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfından 8'inci ve 9'uncu derece kadrolara atanacak.

Giriş sınavı için başvurular, 10-19 Aralık döneminde e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek. Postayla veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

İKİ AŞAMALI SINAV YAPILACAK

Giriş sınavı, önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak.

Yazılı sınav, 18 Ocak 2026'da gerçekleştirilecek. Sınav yeri ve saati, adayların sınava giriş belgelerinde belirtilecek.

Sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucuyla birlikte Bakanlığın kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek. Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

Yazılı sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden her konu grubundan en az 60 puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70 olması şartı aranacak. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için de Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Messi'nin menajerinden flaş Galatasaray açıklaması
Messi'nin menajerinden flaş Galatasaray açıklaması
Hz. İsa benzetmesiyle tepki çeken Hasan Can Kaya'dan açıklama
Hz. İsa benzetmesiyle tepki çeken Hasan Can Kaya'dan açıklama
Fitch, bazı Türk bankalarının notlarını yükseltti
Fitch, bazı Türk bankalarının notlarını yükseltti
Belediyelere soruşturma izni sayısında parti dağılımı belli oldu Ali Yerlikaya açıkladı
Belediyelere soruşturma izni sayısında parti dağılımı belli oldu Ali Yerlikaya açıkladı
Galatasaraylı Leroy Sane 2 gol attı iki ülke daha Dünya Kupası biletini aldı
Galatasaraylı Leroy Sane 2 gol attı iki ülke daha Dünya Kupası biletini aldı
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangında 1 kişinin cesedi bulundu
Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangında 1 kişinin cesedi bulundu
Soğuk algınlığını geçiren şifa deposu! Belek Üniversitesi gastronomi öğrencisi anlattı
Soğuk algınlığını geçiren şifa deposu! Belek Üniversitesi gastronomi öğrencisi anlattı
Bereket Emeklilik’ten satış süreçlerinde yenilikçi adım: BES sepeti uygulaması!
Bereket Emeklilik’ten satış süreçlerinde yenilikçi adım: BES sepeti uygulaması!
Vincenzo Montella: Kendi futbol anlayışımızla İspanya’yı yenebiliriz
Vincenzo Montella: Kendi futbol anlayışımızla İspanya’yı yenebiliriz
Samet Akaydin'a İngiltere'den sürpriz talip
Samet Akaydin'a İngiltere'den sürpriz talip
İsrailli bakandan Filistinli yetkililere suikast tehdidi
İsrailli bakandan Filistinli yetkililere suikast tehdidi