Messi'nin menajerinden flaş Galatasaray açıklaması

Futbolun yaşayan efsanesi Lionel Messi'nin menajeri George Gardi, Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transfer olma iddialarına ilişkin "Bir fırsat olursa Galatasaray için faydalı olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Dünya futbolunun efsanesi Messi, Galatasaray yolunda ilerliyor. Taraftarı umutlandıran bir açıklama da Messi'nin menajeri George Gardi'den geldi.

MLS ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen süper star Lionel Messi'nin ismi, Süper Lig lideri Galatasaray'la anılmıştı.

Bu iddialara ilişkin konuşan Messi'nin menajeri George Gardi, fırsat oluşması durumunda Arjantinli yıldızın Galatasaray'a faydalı olabileceğini söyledi.

Sky Sports'a konuşan George Gardi, şunları kaydetti:

"Başkan Dursun Özbek, Messi sorusunu yanıtladı zaten. Ben şunu söyleyebilirim ki, Messi bir futbol efsanesi. Bir fırsat olursa Galatasaray için faydalı olabileceğini düşünüyorum."