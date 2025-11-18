BIST 10.698
DOLAR 42,32
EURO 49,12
ALTIN 5.456,83
HABER /  SPOR

Messi'nin menajerinden flaş Galatasaray açıklaması

Messi'nin menajerinden flaş Galatasaray açıklaması

Futbolun yaşayan efsanesi Lionel Messi'nin menajeri George Gardi, Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transfer olma iddialarına ilişkin "Bir fırsat olursa Galatasaray için faydalı olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Abone ol

Dünya futbolunun efsanesi Messi, Galatasaray yolunda ilerliyor. Taraftarı umutlandıran bir açıklama da Messi'nin menajeri George Gardi'den geldi.

MLS ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen süper star Lionel Messi'nin ismi, Süper Lig lideri Galatasaray'la anılmıştı.

Bu iddialara ilişkin konuşan Messi'nin menajeri George Gardi, fırsat oluşması durumunda Arjantinli yıldızın Galatasaray'a faydalı olabileceğini söyledi.

Sky Sports'a konuşan George Gardi, şunları kaydetti:

"Başkan Dursun Özbek, Messi sorusunu yanıtladı zaten. Ben şunu söyleyebilirim ki, Messi bir futbol efsanesi. Bir fırsat olursa Galatasaray için faydalı olabileceğini düşünüyorum."

İlgili Haberler
Dursun Özbek'ten Messi müjdesi
ÖNCEKİ HABERLER
Hz. İsa benzetmesiyle tepki çeken Hasan Can Kaya'dan açıklama
Hz. İsa benzetmesiyle tepki çeken Hasan Can Kaya'dan açıklama
Fitch, bazı Türk bankalarının notlarını yükseltti
Fitch, bazı Türk bankalarının notlarını yükseltti
Belediyelere soruşturma izni sayısında parti dağılımı belli oldu Ali Yerlikaya açıkladı
Belediyelere soruşturma izni sayısında parti dağılımı belli oldu Ali Yerlikaya açıkladı
Galatasaraylı Leroy Sane 2 gol attı iki ülke daha Dünya Kupası biletini aldı
Galatasaraylı Leroy Sane 2 gol attı iki ülke daha Dünya Kupası biletini aldı
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangında 1 kişinin cesedi bulundu
Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangında 1 kişinin cesedi bulundu
Soğuk algınlığını geçiren şifa deposu! Belek Üniversitesi gastronomi öğrencisi anlattı
Soğuk algınlığını geçiren şifa deposu! Belek Üniversitesi gastronomi öğrencisi anlattı
Bereket Emeklilik’ten satış süreçlerinde yenilikçi adım: BES sepeti uygulaması!
Bereket Emeklilik’ten satış süreçlerinde yenilikçi adım: BES sepeti uygulaması!
Vincenzo Montella: Kendi futbol anlayışımızla İspanya’yı yenebiliriz
Vincenzo Montella: Kendi futbol anlayışımızla İspanya’yı yenebiliriz
Samet Akaydin'a İngiltere'den sürpriz talip
Samet Akaydin'a İngiltere'den sürpriz talip
İsrailli bakandan Filistinli yetkililere suikast tehdidi
İsrailli bakandan Filistinli yetkililere suikast tehdidi
Robbie Williams açıkladı: Zayıflama ve diyabet iğneleri körlüğe yol açar mı?
Robbie Williams açıkladı: Zayıflama ve diyabet iğneleri körlüğe yol açar mı?