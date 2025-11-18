Bereket Emeklilik’ten satış süreçlerinde yenilikçi adım: BES sepeti uygulaması!

Bereket Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) satış süreçlerinde dijital dönüşüm odaklı önemli bir yeniliği devreye aldı. Şirketin kendi bünyesinde geliştirilen “BES Sepeti” uygulaması, dağıtım kanallarının müşteri görüşmelerini daha hızlı, verimli ve kullanıcı dostu bir şekilde gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

BES Sepeti, satış görüşmesi öncesinde kişiye özel BES tekliflerinin otomatik olarak hazırlanmasını sağlıyor. Böylece tekliften sözleşmeye kadar olan tüm süreci tek ekran üzerinden, imza ve form gerekmeksizin tek tuşla tamamlanabiliyor.

Uygulama, zaman alan teklif süreçlerini kısaltarak operasyonel kolaylık sunuyor.

Bereket Emeklilik’in Acente Kapsül Portalı üzerinden web tabanlı olarak geliştirilen bu sistemin, kısa sürede satış performansında gözle görülür bir artış sağlaması da hedefleniyor.

Bereket Emeklilik, dijitalleşme ve müşteri deneyimi odaklı yenilikçi adımlarıyla hem dağıtım kanallarına hem de müşterilerine değer katmaya devam ediyor. BES Sepeti, şirketin dijitalleşme vizyonunun önemli bir örneği olarak sektörde fark yaratıyor.

Bereket Emeklilik Hakkında

2011 yılında kurulan Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş., sigorta ve bireysel emeklilik sektöründe güven, sürdürülebilirlik ve katılım esaslarını temel alan hizmet anlayışıyla faaliyet göstermektedir. Bereket Sigorta Grubu çatısı altında yer alan şirket, geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine finansal güvence sunarken; dijitalleşme, müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Bereket Emeklilik, bireylerin geleceğe güvenle bakmasını sağlamak amacıyla katılım esaslı emeklilik çözümlerini, yenilikçi hizmet anlayışıyla bir araya getirmektedir.