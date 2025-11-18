BIST 10.698
DOLAR 42,32
EURO 49,12
ALTIN 5.456,83
HABER /  EKONOMİ

Fitch, bazı Türk bankalarının notlarını yükseltti

Fitch, bazı Türk bankalarının notlarını yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ziraat Bankası, VakıfBank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Halkbank, Emlak Katılım Bankası ve Vakıf Katılım'ın uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notlarını yükseltti.

Abone ol

Fitch'ten yapılan açıklamada, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notlarının "B+"dan "BB-"ye çıkarıldığı bildirildi.

Bu bankaların finansal kapasite notlarının da "b+"dan "bb-"ye yükseltildiği belirtilen açıklamada, uzun vadeli yerel para ihraççı temerrüt notlarının "BB-" ile ulusal uzun vadeli notlarının ise "AA(tur)" olarak teyit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu bankaların not görünümlerin "durağan" olarak belirlendiği belirtildi.

Arap Türk Bankası'nın uzun vadeli ihraççı temerrüt notunun "B"den "B+"ya, finansal kapasite notunun "b"den "b+"ya ve ulusal uzun vadeli notunun da "A-(tur)"dan "A(tur)"a çıkarıldığı aktarılan açıklamada, görünümlerinin "durağan" olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, not artışlarının, Fitch'in Türkiye'deki faaliyet ortamına ilişkin değerlendirmesinin iyileşmesini yansıttığı, bu artışlarda bankaların iyileşen faaliyet koşulları bağlamında sürdürdüğü istikrarlı iş ve finansal profillerinin de dikkate alındığı aktarıldı.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve TSKB'nin devlet destek notlarının da "b+"dan "bb-"ye yükseltildiği belirtilen açıklamada, bunun Türk yetkililerinin, döviz rezervlerindeki iyileşmenin ardından, bankacılık sektörünü döviz cinsinden destekleme kabiliyetinin arttığı değerlendirmesini yansıttığı ifade edildi.

Öte yandan, Fitch'ten yapılan bir diğer açıklamada da Halkbank, Emlak Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'nın uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notlarının "B+"dan "BB-"ye yükseltildiği bildirildi.

Not görünümlerinin "durağan" olarak belirlendiği belirtilen açıklamada, bu bankaların devlet destek notlarının da "b+"dan "bb-"ye çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye İş Bankası, Akbank ile Yapı Kredi'nin devlet destek notları da "b-"den "b"ye yükseltildiği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Belediyelere soruşturma izni sayısında parti dağılımı belli oldu Ali Yerlikaya açıkladı
Belediyelere soruşturma izni sayısında parti dağılımı belli oldu Ali Yerlikaya açıkladı
Galatasaraylı Leroy Sane 2 gol attı iki ülke daha Dünya Kupası biletini aldı
Galatasaraylı Leroy Sane 2 gol attı iki ülke daha Dünya Kupası biletini aldı
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangında 1 kişinin cesedi bulundu
Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangında 1 kişinin cesedi bulundu
Soğuk algınlığını geçiren şifa deposu! Belek Üniversitesi gastronomi öğrencisi anlattı
Soğuk algınlığını geçiren şifa deposu! Belek Üniversitesi gastronomi öğrencisi anlattı
Bereket Emeklilik’ten satış süreçlerinde yenilikçi adım: BES sepeti uygulaması!
Bereket Emeklilik’ten satış süreçlerinde yenilikçi adım: BES sepeti uygulaması!
Vincenzo Montella: Kendi futbol anlayışımızla İspanya’yı yenebiliriz
Vincenzo Montella: Kendi futbol anlayışımızla İspanya’yı yenebiliriz
Samet Akaydin'a İngiltere'den sürpriz talip
Samet Akaydin'a İngiltere'den sürpriz talip
İsrailli bakandan Filistinli yetkililere suikast tehdidi
İsrailli bakandan Filistinli yetkililere suikast tehdidi
Robbie Williams açıkladı: Zayıflama ve diyabet iğneleri körlüğe yol açar mı?
Robbie Williams açıkladı: Zayıflama ve diyabet iğneleri körlüğe yol açar mı?
Sivas'ta maden ocağında göçük: 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
Sivas'ta maden ocağında göçük: 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
ABD'de polis tarafından öldürülen Bayhan'ın babası: Oğlumu infaz ettiler
ABD'de polis tarafından öldürülen Bayhan'ın babası: Oğlumu infaz ettiler