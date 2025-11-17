BIST 10.698
ABD'de polis tarafından öldürülen Bayhan'ın babası: Oğlumu infaz ettiler

ABD’de polis tarafından vurularak öldürülen Ali İhsan Bayhan’ın babası Gültekin Bayhan, olayın ülkede “infaz” olarak tartışıldığını belirterek, “Yargıcın kararına rağmen masum bir insanı hukuksuzca öldürdüler.” dedi.

Ali İhsan Bayhan tartışmaların gölgesinde defnedildi. ABD’de zorunlu psikiyatrik muayene için polis gözetiminde hastaneye götürülmek istenirken vurularak öldürülen Ali İhsan Bayhan’ın babası Gültekin Bayhan, açıklamada bulundu.

Bayhan, 5 Kasım'da oğlunun psikolojik sorunları olması nedeniyle zorunlu psikiyatrik muayene yapılması için başvuruda bulunduklarını ve buna yönelik çıkan mahkeme kararında yerel güvenlik güçlerinin "itinalı ve makul güç" kullanması gerektiğinin açıkça belirtildiğini dile getirdi.

"OĞLUMU İNFAZ ETTİLER" 

Baba Bayhan, "Ali bu karardan 2-3 saat sonra sinagogu arayıp tehdit etmesinin ardından özel ekip tutuklama kararı çıkarıyor ve yerel ekipten görevi devralarak (Ali İhsan Bayhan’ı) infaz ettiği açık. İlk yerel güvenlik güçlerinin, sağlık kuruluşlarıyla entegre şekilde Ali İhsan Bayhan'ı zarar vermeden hastaneye götüreceği yargıç kararıyla sabit." ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararı çerçevesinde yerel güvenlik güçlerince Ali İhsan Bayhan’ın evden çıkmasının beklenmesi ve o şekilde ölçülü güç kullanılarak gözetim altına alınması gerektiğini anlatan Bayhan, ABD'de de şu anda bu olayın "infaz olduğunun" tartışıldığını söyledi.

SİNAGOGU TEHDİT EDİNCE ÖZEL POLİS GÜCÜ DEVREYE GİRDİ

Bayhan, "Oğlum sinagogu tehdit edince açıkçası yasal olmayan şekilde yargıcın kararına rağmen masum bir insanı infaz ettiler, bu kadar açık." diye konuştu.

Bayhan'ın ailesi, 5 Kasım'da ABD mahkemesine başvurarak, Ali İhsan Bayhan'a zorunlu psikiyatrik muayene yapılmasını istemişti.

Polisin 6 Kasım'da Bayhan'ı götürmek için evine gittiği sırada, Bayhan'ın bir sinagoga yönelik tehditte bulunduğu gerekçesiyle özel polis gücü de eve gelmiş, Bayhan elini silahına yönelttiği iddiasıyla polisler tarafından vurularak öldürülmüştü.

