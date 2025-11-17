Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara kutunun incelenmesi neticesinde kazanın nedeni belli olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'da düşen ve 20 askerin şehit olduğu uçak kazasıyla ilgili olarak, "Kaza-kırım ekibimizin topladığı veriler ışığında ve kara kutunun incelenmesi neticesinde 20 canımızı şehit verdiğimiz elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net görebileceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'te anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği faciaya ilişkin de ilk kez konuştu. Erdoğan, "Soruşturma çok boyutlu bir şekilde sürüyor. Emniyet ve savcılığın tahkikatının ardından olayın nedeni ortaya çıkacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen kabine Beştepe'de toplandı. 3 saat süren kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

20 ASKERİMİZİN ŞEHİT OLDUĞU KAZA

Yaşadığımız her olay Türkiye'nin sınırlarının çok ötesinde bir büyüklüğe, nüfuza ve gönül halesine sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Bunu zafer kutlamalarından dönerken, Azerbaycan-Gürcistan sınırına yakın bölgede düşen askeri kargo uçağımız sonrası bir kez daha gördük. Kardeş ülkeler başta olmak üzere dünyanın her tarafından taziye ve dayanışma mesajları aldık. Bilhassa Gürcistan ve Azerbaycan, facianın ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber etti, arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması, enkazın bulunması, olay mahallinin güvenliğinin sağlanması noktasında tam bir işbirliği içinde oldular.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen uçak sonrası şehit olan 20 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Aynı şekilde Hırvatistan dönüşü düşen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağında şehit olan pilotumuza da Rabbimden rahmet diliyorum.

Sınırlarımızda milletimizin huzur için vazife yapan nice vatan evladı var. Rabbim hepsini korusun, ayaklarına taş değdirmesin.

Kaza kırım ekibinin ve kara kutunun incelenmesi neticesinde kazanın neden yaşandığını çok daha net göreceğiz. Bunları da kamuoyuna şeffafla paylaşacağız.

Acımızı paylaşan tüm dost ve kardeş ülkelere teşekkür ediyorum.

'ESERLERİMİZE SÜREKLİ YENİSİNİ EKLİYORUZ'

Durmadan, dinlenmeden çalışıyor, eserlerimize sürekli yenisini ekliyoruz. Son kabine toplantısından bu yana 2 haftamızı yine dolu dolu geçirdik.

Siyasi rakiplerimiz gençleri saf malzemesi olarak görüp yolsuzluklarını aklamak için öne sürerken, biz gençlerimiz geleceğimizdir anlayışıyla onların her alanda iyi yetişmesi için cansiperane çalışıyoruz.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

2025 yılın ikinci çeyreğinde kişi başı milli gelir 17 milyon dolara ulaştı. Ekim 2025 itibarıyla yıllık ihracımız 270,2 milyar dolarla rekor kırdı.

İHA ve SİHA üretiminde artık dünyada ilk 3 ülkesindeyiz.

'SON ASRIN EN ÜRETKEN YILLARI'

Sadece ekonomide değil siyasette de reformlar yaptık. 1940'lardan itibaren siyasete musallat olan faşizan düşünce yerine milli iradenin egemen olduğu düşünceyi kazandırdık.

Bugün Türkiye emin, ehil, dürüst, çalışkan kadrolarıyla son asrın en başarılı ve üretken yıllarını yaşıyor.

KIBRIS MESELESİ

Kıbrıs meselesinin çözümü iki devletin bir arada var olmasından geçiyor. KKTC'nin ilanının 42. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Şehit olan tüm Mehmetçikleri rahmetle yad ediyorum.

'DEPREMİN YARALARINI SARIYORUZ'

15 Kasım Cumartesi günü ise Adıyaman'daydık. Deprem bölgemizin yaralarını sarmaya süratle devam ediyoruz. Eylül ayında Malatya'da 304.000. afet konutumuzun kurasını çekmiştik.

11 il için hedef yılbaşı öncesi 453 bin anahtar teslimidir.

Gören herkesin takdir ettiği hizmetleri itibarsızlaştırmaya çalışanları görüyoruz. Bir işin ucundan tutmadıkları gibi şantiyelerde ter döken mühendislerimizin emeğine laf ediyorlar. İş yapmayı animasyon yapmak gibi görenlere ne desek boş.

Biz bunlara aldırmayacak, işimize bakacağız.

Kuralarını çektiğimiz ve ve iş yerlerinin depremzedelere hayırlı olmasını diliyorum.

ANNE VE 2 ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ

İnsanımızın ücretini ödediği üründe hile ve aldatmaca olmaması için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Denetimler sonucu sağlıksız ürünler anlık ürünler Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanıyor.

İstanbul'daki olayla ilgili hassasiyetimizin ne kadar önemli olduğunu gördük. 3 insanımızın hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor. Emniyet ve savcılarımızın çalışmalarıyla nedenler ortaya çıkacak.

Sağlıksız ürünler artık anlık olarak yayınlanıyor. Gıdada hileyi engelliyoruz.

Vatandaşlarımızdan gelen ihbar ve şikayetleri detaylıca değerlendiriyor. Herhangi bir sorun gördüğümüzde de kimsenin gözünün yaşına bakmayız.

2025 yılında 1 milyon 103 bin gıda kontrolü yapıldı. Kurallara uymayan 25 bin 750 işetlemeye 2 milyar 206 milyon lira ceza verdik. 495 dosyayı savcılara devrettik. Yeni uygulamaları da devreye aldık. Taklit ve tahşiş listesini anlık olarak ilan ediyoruz. Bir diğer yenilik, karekod uygulamasıdır. Vatandaşımızın işletmenin denetim geçmişini karekod okutarak görebiliyor.