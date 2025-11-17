BIST 10.698
Almanya’da ocak-eylül döneminde 930 İslam karşıtı suç işlendi

Almanya’da ocak-eylül döneminde 930 İslam karşıtı suç işlendi

Almanya'da bu yılın ocak-eylül döneminde 930 İslam karşıtı suçun işlendiği duyuruldu.

Alman hükümeti, Sol Parti Meclis Grubunun İslam karşıtı suçlara ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Buna göre Federal Kriminal Dairesi’ne 2025’in birinci çeyreğinde 469 İslam karşıtı suç bildirilirken, ikinci çeyrekte bu sayı 316, üçüncü çeyreğinde de 145 oldu.

Bu bağlamda ilk çeyrekte 283, ikinci çeyrekte 172, üçüncü çeyrekte de 85 şüpheli tespit edilirken toplam 5 kişi gözaltına alındı ancak bu kişiler hakkında tutuklama emri çıkarılmadı.

2025’in ocak-eylül döneminde camilere yönelik 31 saldırı gerçekleştirildi.

Bu suç ve saldırlar kapsamında 1’i ağır 38 kişi yaralandı.

Hükümetin yanıtında, işlenen "İslamofobik" suçlar arasında halkı kışkırtma, hakaret, tehdit, anayasaya aykırı örgütlerin sembollerinin kullanılması, mala zarar verme ve adam yaralama yer alırken suçların büyük bölümü aşırı sağcılar tarafından işlendiği kaydedildi.​​​​​​​

