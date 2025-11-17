Yağmur gidiyor, güneş geliyor! Meteoroloji'den pastırma sıcakları uyarısı

Yurt genelinde önümüzdeki bir haftalık süreçte Kıyı Ege dışında kalan kesimlerde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Tahminlere göre, önümüzdeki bir haftalık süreçte Kıyı Ege dışında kalan yerlerde yağış beklenmiyor.

Sabah ve gece saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Hava sıcaklıklarının artarak yurdun büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

3 BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

Önümüzdeki bir haftalık süreçte günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 19, İstanbul'da 21, İzmir'de 26 dereye kadar yükselecek.

Öte yandan Antalya'da 28, Diyarbakır'da 18, Erzurum'da 14, Adana'da 29 dereceyi bulacak.