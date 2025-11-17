BIST 10.690
DOLAR 42,32
EURO 49,07
ALTIN 5.545,91
HABER /  GÜNCEL

Karadağ'ın, Türkiye'ye yönelik vize uygulama kararında geri adım

Karadağ'ın, Türkiye'ye yönelik vize uygulama kararında geri adım

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Türkiye ile vizesiz seyahatin askıya alınmasına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. İbrahimovic, kararın “10 ila 15 gün içerisinde” geri alınmasını beklediklerini söyledi.

Abone ol

2025 yılında Karadağ İstatistik Kurumu Monstat tarafından yayınlanan ön istatistiklerde, 2024 yılında ülkeye giren turistlerin yüzde 4,9'unu Türk vatandaşları oluşturdu.

Bu rakamlar 2025 yılında daha da arttı.

Buna rağmen Karadağ hükümeti, Karadağ'da yaşanan bir olay nedeniyle Türkiye'ye yönelik vizesiz seyahat uygulamasını askıya alarak Türk vatandaşlarına vize uygulaması getirdi.

Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle çok sayıda Türkiye çıkışlı tur operasyonu iptal edildi.

DIŞİŞLERİ BAKANINDAN VİZE UYGULAMASININ İPTALİNE DAİR İLK SİNYAL GELDİ

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da resmi temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Karadağ'da ekim sonunda yaşanan ve Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen olayın ardından Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınmasına ilişkin bir soru üzerine İbrahimovic, "Başbakan (Milojko Spajic) ile sürekli iletişim halindeyiz. (Türkiye ile) Vizesiz seyahat uygulamasını askıya alınması kararının 10-15 güne kadar iptal edileceğine inanıyorum." dedi.

İbrahimovic, vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınmasının ardından Türkiye'nin Karadağ'daki temsilciliklerinde yoğunluk yaşandığını aktardı.

OLAYDA TÜRKLERİN BAĞLANTISI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Karadağ medyasında, "Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu" iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Podgoritsa Yüksek Mahkemesi de başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldığını bildirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş, Cengiz Ünder'i kalıcı olarak kulübe kazandırmak istiyor
Beşiktaş, Cengiz Ünder'i kalıcı olarak kulübe kazandırmak istiyor
Çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
Çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
Meclis’te bir ilk: Kürtçe ifade tutanaklara geçti
Meclis’te bir ilk: Kürtçe ifade tutanaklara geçti
Motosikletleri çarpışan 2 kuzen yaşamını yitirdi
Motosikletleri çarpışan 2 kuzen yaşamını yitirdi
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da vuruldu! Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da vuruldu! Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama
e-Devlet'e erişim sorunu: Kullanıcılar sisteme ulaşamıyor
e-Devlet'e erişim sorunu: Kullanıcılar sisteme ulaşamıyor
Bakan Yerlikaya: Türkiye'deki yabancı sayısı 3 milyon 615 bin
Bakan Yerlikaya: Türkiye'deki yabancı sayısı 3 milyon 615 bin
Bakan Yerlikaya: Türkiye'deki yabancı sayısı 3 milyon 615 bin
Bakan Yerlikaya: Türkiye'deki yabancı sayısı 3 milyon 615 bin
TFF'nin talebine FIFA'dan ret
TFF'nin talebine FIFA'dan ret
Varşova-Lublin demir yoluna patlayıcı madde ile sabotaj
Varşova-Lublin demir yoluna patlayıcı madde ile sabotaj
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yunus Akgün'den üzen haber geldi!
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yunus Akgün'den üzen haber geldi!
İspanya Teknik Direktörü Fuente: En iyi kadromuzla sahaya çıkacağız
İspanya Teknik Direktörü Fuente: En iyi kadromuzla sahaya çıkacağız