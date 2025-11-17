Jose Mourinho istemişti! Benfica Rafa Silva kararını verdi!

Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Rafa Silva'nın, eski takımı Benfica'ya transfer olacağı iddia edilmişti. Portekiz ekibinin, Rafa Silva konusunda kararını verdiği iddia edildi.

Abone ol

Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Rafa Silva'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın ile ilişkileri kopma noktasına gelen Portekizli yıldız, takımdan ayrılmak istediğini resmen açıkladı.

Portekiz ekibi Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Rafa Silva'yı takımında görmek istediği iddia edilmişti.

BENFİCA RAFA SİLVA KARARINI VERDİ

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Benfica, Rafa Silva'nın durumunu yakından takip ediyor. Son dönemde Beşiktaş ile iyi ilişkiler yürüten Benfica'nın, Beşiktaş ile arasını bozmak istemediği iddia edildi.

Benfica'nın, Rafa Silva'nın Beşiktaş ile bağlarını tamamen kopardıktan sonra harekete geçebileceği öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.