BIST 10.698
DOLAR 42,30
EURO 49,08
ALTIN 5.534,02
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Jose Mourinho istemişti! Benfica Rafa Silva kararını verdi!

Jose Mourinho istemişti! Benfica Rafa Silva kararını verdi!

Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Rafa Silva'nın, eski takımı Benfica'ya transfer olacağı iddia edilmişti. Portekiz ekibinin, Rafa Silva konusunda kararını verdiği iddia edildi.

Abone ol

Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Rafa Silva'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın ile ilişkileri kopma noktasına gelen Portekizli yıldız, takımdan ayrılmak istediğini resmen açıkladı.

Portekiz ekibi Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Rafa Silva'yı takımında görmek istediği iddia edilmişti.

BENFİCA RAFA SİLVA KARARINI VERDİ

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Benfica, Rafa Silva'nın durumunu yakından takip ediyor. Son dönemde Beşiktaş ile iyi ilişkiler yürüten Benfica'nın, Beşiktaş ile arasını bozmak istemediği iddia edildi.

Benfica'nın, Rafa Silva'nın Beşiktaş ile bağlarını tamamen kopardıktan sonra harekete geçebileceği öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ailecek zehirlenmişlerdi! Baba Servet Böcek de hayatını kaybetti
Ailecek zehirlenmişlerdi! Baba Servet Böcek de hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara kutunun incelenmesi neticesinde kazanın nedeni belli olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara kutunun incelenmesi neticesinde kazanın nedeni belli olacak
İstanbul'da suya her ay zam uygulaması İBB Meclisi'nde kabul edildi
İstanbul'da suya her ay zam uygulaması İBB Meclisi'nde kabul edildi
Yağmur gidiyor, güneş geliyor! Meteoroloji'den pastırma sıcakları uyarısı
Yağmur gidiyor, güneş geliyor! Meteoroloji'den pastırma sıcakları uyarısı
Karadağ'ın, Türkiye'ye yönelik vize uygulama kararında geri adım
Karadağ'ın, Türkiye'ye yönelik vize uygulama kararında geri adım
Beşiktaş, Cengiz Ünder'i kalıcı olarak kulübe kazandırmak istiyor
Beşiktaş, Cengiz Ünder'i kalıcı olarak kulübe kazandırmak istiyor
Çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
Çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
Meclis’te bir ilk: Kürtçe ifade tutanaklara geçti
Meclis’te bir ilk: Kürtçe ifade tutanaklara geçti
Motosikletleri çarpışan 2 kuzen yaşamını yitirdi
Motosikletleri çarpışan 2 kuzen yaşamını yitirdi
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da vuruldu! Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da vuruldu! Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama
e-Devlet'e erişim sorunu: Kullanıcılar sisteme ulaşamıyor
e-Devlet'e erişim sorunu: Kullanıcılar sisteme ulaşamıyor
Bakan Yerlikaya: Türkiye'deki yabancı sayısı 3 milyon 615 bin
Bakan Yerlikaya: Türkiye'deki yabancı sayısı 3 milyon 615 bin