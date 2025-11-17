Bakan Güler'den kara kutu açıklaması: En az 2 ay sürer

Bakan Güler, 20 şehit verdiğimiz Gürcistan’daki uçak kazasına ilişkin, Türkiye’ye getirilen kara kutularla ilgili, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken Gürcistan hava sahasında düşmüş, uçakta bulunan 20 Türk askeri şehit olmuştu.

Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, uçağın düşüş nedeni henüz netleşmedi.

BAKAN GÜLER'DEN KARAKUTU AÇIKLAMASI

Kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uçak kazasına ilişkin de dikkat çekici açıklamada bulundu.

Bakan Güler, Türkiye’ye getirilen kara kutularla ilgili, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer" dedi.

"C-130 GÜVENLİ BİR UÇAK"

Kara kutunun TUSAŞ tarafından analiz edildiğini söyleyen Bakan Güler, C-130 uçaklarının uzun yıllardır güvenle kullanıldığına dikkat çekerek, “1957’den beri kullanıyoruz; 1999 yılında yalnızca bir kez motor yangını yaşandı. Ancak uçağın o olayda sağ salim iniş yaptı. Güvenli bir uçak” dedi.

İLK BULGULAR: KUYRUK KOPUYOR, GÖVDE ÜÇE AYRILIYOR

Kazanın teknik seyrine ilişkin ön değerlendirmeleri paylaşan Güler, “Ön bulgulara göre ilk olarak kuyruk kopuyor, ardından uçak üçe bölünüyor” şeklinde konuştu.