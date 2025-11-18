BIST 10.698
Soğuk algınlığını geçiren şifa deposu! Belek Üniversitesi gastronomi öğrencisi anlattı

Kış aylarıyla birlikte grip ve soğuk algınlığı vakalarının artması, pek çok kişiyi vücudu güçlendiren çorbalara yöneltiyor. Türkiye’de en çok mercimek ve işkembe çorbaları tercih edilse de yapılan araştırmalar, bağışıklığı en fazla destekleyen çorbanın farklı bir tarif olduğuna işaret ediyor. Üstelik bu etki için çorbaya eklenecek küçük bir dokunuşun bile faydayı artırdığı belirtiliyor.

Antalya Belek Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencisi Emre Güneş, sebzeli tavuk suyu çorbasının hem hafif hem de besleyici yapısıyla bu ihtiyaca en iyi yanıt veren tariflerden biri olduğunu ifade ediyor.

Emre Güneş, çorbanın lezzetinin ve şifa değerinin doğru tekniklerle hazırlanmaya bağlı olduğunun altını çiziyor.

Hazırlık aşamasında dikkat edilmesi gerekenler

Tarif; havuç, kapya biber, sarımsak ve tavuk etinin temel lezzeti oluşturduğu bir yapıya sahip. Tereyağı ve sıvı yağ birlikte ısıtıldıktan sonra sebzelerin sote edilmesiyle başlıyor. Emre Güneş, sebzelerin tam kıvamında pişmesinin çorbanın genel aromasını belirgin şekilde etkilediğini belirtiyor. Sebzelerin ardından eklenen un ise çorbaya bağlayıcılığını kazandırıyor.

Soğuk algınlığını geçiren şifa deposu! Belek Üniversitesi gastronomi öğrencisi anlattı - Resim: 0

Kıvamın oluştuğu aşamalar

Yavaşça eklenen su ve tavuk suyunun sürekli karıştırılarak çorbaya yedirilmesi gerektiğini söyleyen Emre Güneş, topaklanmayı engellemenin püf noktasının bu adım olduğunu vurguluyor. Kaynama başladıktan sonra tel şehriye ve önceden haşlanıp didiklenmiş tavuk eti ekleniyor.

Çorbanın son dokunuşları

Şehriyeler yumuşayınca limon suyu, tuz ve baharatlarla tat dengesi tamamlanıyor. Kısa bir dinlendirme aşamasının ardından servis edilen çorbanın üzerine ince kıyılmış maydanoz eklenmesi öneriliyor.

Emre Güneş, doğru tekniklerle hazırlandığında sebzeli tavuk suyu çorbasının bağışıklığı destekleyerek hastalık dönemlerinde vücudu hızlı şekilde toparladığını ifade ediyor. Hafif yapısıyla her yaştan kişinin rahatlıkla tüketebileceğini de ekliyor.

Çorbanın malzemeleri

1 adet tavuk but veya tavuk bonfile

1 adet havuç

1 küçük kapya biber

1 diş rendelenmiş sarımsak

1 kahve fincanı tel şehriye

2 yemek kaşığı un

4 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım limonun suyu

1,5 çay kaşığı tuz

Az miktarda karabiber ve kırmızı toz biber

Servis için ince kıyılmış maydanoz

