BIST 10.698
DOLAR 42,32
EURO 49,12
ALTIN 5.456,83
HABER /  SPOR

Galatasaraylı Leroy Sane 2 gol attı iki ülke daha Dünya Kupası biletini aldı

Galatasaraylı Leroy Sane 2 gol attı iki ülke daha Dünya Kupası biletini aldı

Avrupa elemelerinde 10. hafta heyecanı, A,G ve L gruplarında oynanan 6 maçla devam etti. Almanya ve Hollanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Abone ol

A Grubu'nda Almanya, sahasında Slovakya'yı 6-0 mağlup ederek 15 puanla grubu lider tamamladı.

Leipzig şehrindeki Red Bull Arena oynanan karşılaşmada, Galatasaray forması giyen Leroy Sane 2 gol, Nick Woltemade, Serge Gnabry, Ridle Baku ve Assan Ouedraogo ise birer gol kaydetti.

G Grubu'nda lider Hollanda ise Litvanya'yı 4-0 yenerek 20 puana ulaştı.

Bu sonuçlarla beraber gruplarını lider tamamlayan Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Portekiz, Norveç, Hollanda ve Almanya Dünya Kupası'na kaldı.

Gruplarını ikinci olarak bitiren Arnavutluk, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, İtalya, Slovakya, Çekya ve Polonya ise play-off oynayacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Kuzey İrlanda-Lüksemburg: 1-0

Almanya-Slovakya: 6-0

G Grubu:

Malta-Polonya: 2-3

Hollanda-Litvanya: 4-0

L Grubu:

Çekya-Cebelitarık: 6-0

Karadağ-Hırvatistan: 2-3

ÖNCEKİ HABERLER
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangında 1 kişinin cesedi bulundu
Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangında 1 kişinin cesedi bulundu
Soğuk algınlığını geçiren şifa deposu! Belek Üniversitesi gastronomi öğrencisi anlattı
Soğuk algınlığını geçiren şifa deposu! Belek Üniversitesi gastronomi öğrencisi anlattı
Bereket Emeklilik’ten satış süreçlerinde yenilikçi adım: BES sepeti uygulaması!
Bereket Emeklilik’ten satış süreçlerinde yenilikçi adım: BES sepeti uygulaması!
Vincenzo Montella: Kendi futbol anlayışımızla İspanya’yı yenebiliriz
Vincenzo Montella: Kendi futbol anlayışımızla İspanya’yı yenebiliriz
Samet Akaydin'a İngiltere'den sürpriz talip
Samet Akaydin'a İngiltere'den sürpriz talip
İsrailli bakandan Filistinli yetkililere suikast tehdidi
İsrailli bakandan Filistinli yetkililere suikast tehdidi
Robbie Williams açıkladı: Zayıflama ve diyabet iğneleri körlüğe yol açar mı?
Robbie Williams açıkladı: Zayıflama ve diyabet iğneleri körlüğe yol açar mı?
Sivas'ta maden ocağında göçük: 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
Sivas'ta maden ocağında göçük: 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
ABD'de polis tarafından öldürülen Bayhan'ın babası: Oğlumu infaz ettiler
ABD'de polis tarafından öldürülen Bayhan'ın babası: Oğlumu infaz ettiler
Almanya’da ocak-eylül döneminde 930 İslam karşıtı suç işlendi
Almanya’da ocak-eylül döneminde 930 İslam karşıtı suç işlendi
Kayseri'de 74 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Kayseri'de 74 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu