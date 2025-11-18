Samet Akaydin'a İngiltere'den sürpriz talip

Çaykur Rizespor forması giyen milli futbolcu Samet Akaydin'a sürpriz bir talip çıktı. İngiltere Championship ekibi Blackburn Rovers, 31 yaşındaki oyuncuya talip oldu.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un formasını terleten Samet Akaydin ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

BLACKBURN ROVERS TALİP OLDU

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; İngiltere Championship'te kötü günler geçiren Blackburn Rovers, savunma hattını güçlendirmek adına Samet Akaydin'ı transfer listesine ekledi. İngiliz ekibinin yöneticilerinin milli oyuncu için kulübü Çaykur Rizespor'a devre arasında transfer teklifi yapacağı belirtildi.

TEKLİFE SICAK BAKABİLİR

Haberde, kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncunun İngiltere'den gelecek teklife sıcak bakma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Samet, bu maçlarda takımı adına 1 asistlik performans sergiledi.