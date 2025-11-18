BIST 10.698
DOLAR 42,31
EURO 49,08
ALTIN 5.500,46
HABER /  SPOR

Samet Akaydin'a İngiltere'den sürpriz talip

Samet Akaydin'a İngiltere'den sürpriz talip

Çaykur Rizespor forması giyen milli futbolcu Samet Akaydin'a sürpriz bir talip çıktı. İngiltere Championship ekibi Blackburn Rovers, 31 yaşındaki oyuncuya talip oldu.

Abone ol

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un formasını terleten Samet Akaydin ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

BLACKBURN ROVERS TALİP OLDU

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; İngiltere Championship'te kötü günler geçiren Blackburn Rovers, savunma hattını güçlendirmek adına Samet Akaydin'ı transfer listesine ekledi. İngiliz ekibinin yöneticilerinin milli oyuncu için kulübü Çaykur Rizespor'a devre arasında transfer teklifi yapacağı belirtildi.

TEKLİFE SICAK BAKABİLİR

Haberde, kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncunun İngiltere'den gelecek teklife sıcak bakma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Samet, bu maçlarda takımı adına 1 asistlik performans sergiledi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrailli bakandan Filistinli yetkililere suikast tehdidi
İsrailli bakandan Filistinli yetkililere suikast tehdidi
Robbie Williams açıkladı: Zayıflama ve diyabet iğneleri körlüğe yol açar mı?
Robbie Williams açıkladı: Zayıflama ve diyabet iğneleri körlüğe yol açar mı?
Sivas'ta maden ocağında göçük: 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
Sivas'ta maden ocağında göçük: 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
ABD'de polis tarafından öldürülen Bayhan'ın babası: Oğlumu infaz ettiler
ABD'de polis tarafından öldürülen Bayhan'ın babası: Oğlumu infaz ettiler
Almanya’da ocak-eylül döneminde 930 İslam karşıtı suç işlendi
Almanya’da ocak-eylül döneminde 930 İslam karşıtı suç işlendi
Kayseri'de 74 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Kayseri'de 74 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de bir okulu hedef alarak 10 Filistinliyi yaraladı
İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de bir okulu hedef alarak 10 Filistinliyi yaraladı
DSÖ, tütünün her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi
DSÖ, tütünün her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Bakan Güler'den kara kutu açıklaması: En az 2 ay sürer
Bakan Güler'den kara kutu açıklaması: En az 2 ay sürer
Jose Mourinho istemişti! Benfica Rafa Silva kararını verdi!
Jose Mourinho istemişti! Benfica Rafa Silva kararını verdi!
Ailecek zehirlenmişlerdi! Baba Servet Böcek de hayatını kaybetti
Ailecek zehirlenmişlerdi! Baba Servet Böcek de hayatını kaybetti