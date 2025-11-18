BIST 10.698
Hz. İsa benzetmesiyle tepki çeken Hasan Can Kaya'dan açıklama

Hz. İsa benzetmesiyle tepki çeken Hasan Can Kaya'dan açıklama

"Hz. İsa" benzetmesiyle yaptığı şaka üzerinden tepki çeken komedyen Hasan Can Kaya, açıklama yaparak "Benzer bir yanlış anlaşılmanın tekrar etmemesi için gereken özeni göstereceğimi ve yayın içeriklerimizi bu doğrultuda daha dikkatli değerlendireceğimizi kamuoyuna ifade eder, söz konusu hadisenin yarattığı rahatsızlık için samimi bir şekilde özür dilerim" dedi.

Konuşanlar adlı programı sunan Hasan Can Kaya, gösterisine katılan bir izleyiciyi Hz. İsa'ya benzetti. Kaya, "Hz. İsa EYT'den yararlansaymış böyle olurmuş. Gördüğünüz gibi sizin için çarmıha da gerildi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Kaya'nın sözlerine tepki gösterirken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu şarlatan ebleh komedyene dinimizle ve peygamberlerimizle istihza edilmeyeceğini yetkili mercilerin hatırlatmasında fayda olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hasan Can Kaya, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hasan Can Kaya'nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"İki yıl önce Konuşanlar’a katılan bir konuğumuzu Hz. İsa’ya benzettiğim şakadan ötürü sosyal medyada yaşanan tartışmayı üzüntüyle takip etmekteyim.

Yapılan şakanın ve kullandığım ifadelerin hiçbir şekilde herhangi bir inanç ya da kutsal değerle alay etme amacı taşımadığını özellikle belirtmek isterim. Tüm inançlara, değerlere ve görüşlere saygı; benim, ekibimizin ve programımızın temel prensibidir.

Benzer bir yanlış anlaşılmanın tekrar etmemesi için gereken özeni göstereceğimi ve yayın içeriklerimizi bu doğrultuda daha dikkatli değerlendireceğimizi kamuoyuna ifade eder, söz konusu hadisenin yarattığı rahatsızlık için samimi bir şekilde özür dilerim."

