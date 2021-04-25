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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den minik Asya'ya sevindiren jest

 Doğduğu günden bu yana uçakla seyahat ederek tatile gitmek isteyen ancak korana virüs nedeniyle gidemeyen minik Asya'nın babası tarafından çekilmiş videosu sosyal medyada gündem olmuştu. Minik Asya'nın bu isteğine karşılık ise Türk Havayolları Genel Müdürü (THY) Bilal Ekşi'den geldi.

Doğduğu günden bu yana uçakla seyahat ederek tatile gitmek isteyen ancak korana virüs nedeniyle gidemeyen Asya Araz'ın babası tarafından çekilmiş videosu sosyal medyada gündem olmuştu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ında sosyal medyada videosu yayınlanan minik Asya'ya Türk Havayolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'den cevap geldi.

21 aylık minik Asya'nın sosyal medyadaki görüntüsü beğenen Ekşi, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Bu güzel kızımız ile @anadolujet 'teki ablaları iletişime geçti. Uçağımıza hoş gelecek; safalar getirecek. İstikbal göklerde, geleceğimiz bu güzel kızımızda" ifadelerine yer verdi.

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