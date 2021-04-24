Fincanda omlet nasıl yapılır sahurunuzun vazgeçilmezi olacak!

Sahurda hem tok tutacak hem de oldukça lezzetli bir tarifimiz var fincanda omlet! İşte sizler için tarifi...

Ama günler ilerledikçe sahur yemeklerini çeşitlendirme isteği hepimizi sarmaya başladı. Gün boyu bizi tok tutsun arzusuyla yaptığımız yemekleri hazırlamak için erken uyanmak ya da hiç uyumamak vücudumuzu iyiden iyiye yormaya başladı. Sizler için sahurda midelere bayram ettirecek, gün boyu tok tutacak, aynı zamanda pratik mi pratik bir tarifimiz var fincanda omlet! İşte sizler için tarifi...

Malzemeler;

5 Adet Yumurta Yeterince tuz, 1 Tatlı kaşığı Kırmızı Toz Biber, 7-8 dilim salam, 2 adet kapya biber, 1 tutam maydanoz, 100 gram terayağ, 100 gram kaşar peynir.