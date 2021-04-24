BIST 1.345
DOLAR 8,37
EURO 10,14
ALTIN 478,27
İNTERNETHABER TV

Fincanda omlet nasıl yapılır sahurunuzun vazgeçilmezi olacak!

Sahurda hem tok tutacak hem de oldukça lezzetli bir tarifimiz var fincanda omlet! İşte sizler için tarifi...

Ama günler ilerledikçe sahur yemeklerini çeşitlendirme isteği hepimizi sarmaya başladı. Gün boyu bizi tok tutsun arzusuyla yaptığımız yemekleri hazırlamak için erken uyanmak ya da hiç uyumamak vücudumuzu iyiden iyiye yormaya başladı. Sizler için sahurda midelere bayram ettirecek, gün boyu tok tutacak, aynı zamanda pratik mi pratik bir tarifimiz var fincanda omlet! İşte sizler için tarifi...

Malzemeler;

5 Adet Yumurta Yeterince tuz, 1 Tatlı kaşığı Kırmızı Toz Biber, 7-8 dilim salam, 2 adet kapya biber, 1 tutam maydanoz, 100 gram terayağ, 100 gram kaşar peynir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
MSB'nin videolu 'Komandolar Kuzey Irak'ta' paylaşımı tüyleri diken diken etti
128 milyar dolar nerede kampanyası CHP'nin elinde patladı!
Nihat Hatipoğlu'na kahkaha attıran soru!
Korkmaz Karaca'dan İstanbul Devlet Konservatuarı öğrencileri için çağrı
Seda Sayan'ın son görüntüsü olay oldu! Kendisi video paylaştı
Pendik’te ‘cips hırsızı’ karga iş yeri sahibine yakalandı o anlar kamerada
Kadıköy'de yol verme kavgası! Levyeyi bir anda çıkarıp saldırdı o anlar kamerada
Bakan Derya Yanık Ramazan ayı diye çocuğa çikolata vermedi bakanı hedef gösterdiler
Akıncı 18. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 588. bölüm fragmanı
Yorumlar