Pendik’te ‘cips hırsızı’ karga iş yeri sahibine yakalandı o anlar kamerada

Pendik’te bir bakkalın önündeki stanttan cips paketi çalmaya çalışan karga dükkan sahibine yakalandı. Günlüren anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik’te bir bakkal dükkanına ait stantta yaklaşan ve cips paketini alarak kaçmaya çalışan karga iş yeri sahibinin durumu fark etmesi üzerine yakalandı. Yüzleri gülümseten o anlarda karga cips paketini de bırakıp, uçarak uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, standa yaklaşan karganın cips paketini gagasıyla aldığı esnada iş yeri sahibine yakalanması üzerine cips paketini de bırakarak uçarak uzaklaştığı görülüyor.