Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabın "Saat 16.15'te açıklama yapacağım" paylaşımı yaptı. Bakan Koca'nın yapacağı açıklama merak uyandırırken, açıklamadan büyük bir sürpriz çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabın "Saat 16.15'te açıklama yapacağım" paylaşımı yaptı. Bakan Koca'nın yapacağı açıklama merak uyandırırken, açıklamadan büyük bir sürpriz çıktı.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından saat 16:15'te paylaşılan videodan 23 Nisan Sağlık Bakanı çocuk çıktı. Koronavirüs salgını ve önlemleriyle ilgili uyarılarda bulunan küçük sağlık bakanı, "Beni hiç tanımadığınız günlere geri dönmek istiyorsunuz, farkındayım. İnanın bunu ben de çok istiyorum" dedi.