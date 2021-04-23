Gri Pasaport Skandalı Türk Pasaportu'nun değerini nasıl etkiledi?
Almanya Eski Meclis Üyesi Prof. Dr. Hakkı Keskin, Türkiye'de geçen hafta patlak veren gri pasaport skandalının Almanya'daki yansımalarını anlattı. Türkiye'nin çeşitli belediyelerinden çeşitli yollarla temin edilmiş Resmi Hizmet Pasaportu'yla yurtdışına çıkarak geri dönmeyen kişilerin yol açtığı sorunlar Türk Pasaportu'nun değerini nasıl etkiledi? Almanya konuyla ilgili ne gibi önlemler aldı? Gri Pasaport Skandalı Bir Bilen'de...
Gri pasaport skandalının yansımaları ulusal ve uluslararası çapta devam ederken, yıllardır tartışılan Türk Pasaportu'nun değeri konusu yeniden gündeme geldi.
İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturmaya 6 belediye daha eklenirken, Almanya Hükümeti Gri Pasaport'lu Türk Vatandaşlarına ilişkin takip ve inceleme başlattı.
Bahar Saygılıer'in sunduğu Bir Bilen programına katılan Almanya Eski Meclis Üyesi Prof. Dr. Hakkı Keskin konuyla ilgili önemli açıklamalarda buludu.