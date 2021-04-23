Cevizli kuru kayısı tatlısı nasıl yapılır yemelere doyamayacaksınız!

Akşam iftar sofralarınıza çok yakışacak kuru kayısı tatlısını yapmaya ne dersiniz. Sizleri mutfağa alalım o zaman...

Ramazan'ın gelmesiyle birlikte yemeklere verilen önem bir hayli arttı. O çok sevilen iftar sofralarını, tatlısız geçirmek olmaz tabi. Özenle kurulan iftar sofraları için, ağzınızın tadına çok yakışacak bir tatlı tarifi hazırladık sizler için. İşte iftardan sonra çok iyi gidecek kuru kayısı tatlısı. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

25-30 adet kuru kayısı, 25-30 adet yarım ceviz, 1 su bardağı toz şeker, 1.5 su bardağı su, 50 gram kaymak, 20 gram şam fıstığı.