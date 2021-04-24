Bakan Derya Yanık Ramazan ayı diye çocuğa çikolata vermedi bakanı hedef gösterdiler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın 23 Nisan’dan dolayı makam koltuğuna oturttuğu 10 yaşındaki Azad'a Ramazan ayı olmasından dolayı çikolata vermediklerini söyledi. Sosyal medyada bakan Yanık lince maruz kaldı.

Çiçeği burnunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bakanlık koltuğunu devlet korumasındaki ilkokul öğrencisi Azad'a devretti.

23 Nisan dolayısıyla koltuğu devrettiği çocukla birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Yanık, “Tabi Ramazan olduğu için bir şey ikram edemedik. Ramazan’dan sonra aynı evde kaldığı 5 arkadaşıyla birlikte bize misafir olarak gelecek o zaman çikolata ve çay hakkımızı kullanacağız, değil mi Azad?” şeklinde konuştu.

Sosyal medyada linç yedi

Bakan Derya Yanık'ın bu sözleri Twitter'da gündem oldu ve TT listesine girdi. Derya Yanık'ın 10 yaşındaki Azad'a Ramazan ayı nedeniyle çikolata ikram etmemesi sosyal medyada Yanık, ağır eleştirilere maruz kaldı.

Derya Yanık ne diyecek?

Bakan Derya Yanık'ın konuyla ilgili neler söyleyeceği şimdiden merak konusu olurken hükümet kanadından ya da muhalefetten henüz bir açıklama gelmedi.

İşte sosyal medyadaki tepkiler





