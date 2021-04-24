BIST 1.345
DOLAR 8,37
EURO 10,14
ALTIN 478,27
MEDYA

Baraj 37. bölüm fragmanı

Baraj dizisi 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Baraj'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Baraj 27 Nisan 2021 Salı akşamı FOX'ta...

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı 'Baraj' isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkan yapımda Nazım’ın, internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le tanışma hikayesi konu alınıyor.

Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım, yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Masumlar Apartmanı 31. bölüm fragmanı
Ozan Kabak'tan Sadio Mane'ye bacak arası
Ağrı'da çoban çocuğun bayrak hassasiyeti izleyenleri duygulandırdı
Atletizm yarışmasında şaşkına çeviren anlar! Tribünden atlayıp girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs tedbiri uyarısı
Gri Pasaport Skandalı Türk Pasaportu'nun değerini nasıl etkiledi?
Dünya nefesini tuttu! NASA ve SpaceX tarihe geçiyor
Cevizli kuru kayısı tatlısı nasıl yapılır yemelere doyamayacaksınız!
Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk'un sevgilisi de ünlü çıktı
Bolu'da HES kodunda riskli çıktı! Otelden apar topar kaçtı yakayı ele verdi
Yorumlar