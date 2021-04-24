Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ali Koç, başkan adaylığı için de konuştu. Ayrıca Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın bir araya gelmesi gündemde.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri 29-30 Mayıs tarihinde yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanmaması durumunda ise seçimler 5-6 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Online olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantı'sında konuştu. Ali Koç'un açıklamalarının satırbaşları şu şekilde;

- Hepinizin bildiği gibi artık her maçımız final. Olağanüstü bir lig yaşıyoruz pandemiden dolayı. Geçen sene lige ara verildi, yeni sezon hemen başladı. Düşme kaldırıldığı için 21 takımla sıkışık bir takvim var. Geçen hafta bizim için karlı geçti. BAY geçtiğimiz haftada rakiplerimiz puan kaybetti. Her maçımız bir final. Olağanüstü bir sezon yaşıyoruz. Taraftarın olmaması bizi de etkiledi. İç sahada olumsuz anlamda tarihi bir rekor kırarken, dış sahada ise üstün bir performans sergilediğimiz garip bir sezon geçiriyoruz.