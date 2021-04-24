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MAGAZİN

Seda Sayan'ın son görüntüsü olay oldu! Kendisi video paylaştı

Seda Sayan'ın son görüntüsü sosyal medyada yine büyük yankı uyandırdı. Sayan'ın yüz ifadesindeki değişiklik dikkatlerden kaçmadı ve binlerce yorum yapıldı.

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçirdiği estetik operasyonlar sonrasındaki değişimiyle konuşulmaya devam ediyor. Yaşlanmamak için elinden geleni yapan 58 yaşındaki Sayan, sunuculuğunu üstlendiği programdaki görüntüsüyle yine gündem oldu.

Sayan’ın yüzündeki değişiklik seyircinin dikkatinden kaçmadı. Geçirdiği estetik operasyonları gizlemeyen Sayan, en son ‘Fransız Askısı’ yöntemiyle yüzünü gerdirmişti. Sayan, Liplift (dudak kaldırma) işlemi de yaptırmış, burun ve dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmıştı. Ünlü sunucunun burun ve dudağı arasındaki çöküntü sosyal medyanın diline düştü.

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