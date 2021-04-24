BIST 1.345
DOLAR 8,37
EURO 10,14
ALTIN 478,27
İNTERNETHABER TV

128 milyar dolar nerede kampanyası CHP'nin elinde patladı!

CHP'nin 128 milyar dolar nerede kampanyasını Perde Arkası programında Hadi Özışık ve Tuğrul Selmanoğlu masaya yatırdı.

Belki de CHP'nin tarih boyunca eline geçen en büyük fırsat olan 128 milyar dolar nerede kampanyası, resmen ellerinde patladı. Pankartların indirilmesiyle büyük bir kampanyaya dönüşen 128 milyar dolar nerede söylemi Canan Kaftancıoğlu'nun Aylan Bebek paylaşımıyla resmen balon gibi patladı.

Ardından İlhan Kesici kampanyayı kırdı ve son olarak da Engin Altay'ın sözleri ile bu tarihi fırsat ellerinde patladı. İşte Türkiye'deki mu

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da karantinadan kaçtı polisin yüzüne tükürerek 'korktun mu?' dedi
Nihat Hatipoğlu'na kahkaha attıran soru!
Fenerbahçe'de Ali Koç başkan adayı olacak mı? Aziz Yıldırım detayı olay
Seda Sayan'ın son görüntüsü olay oldu! Kendisi video paylaştı
Kadıköy'de yol verme kavgası! Levyeyi bir anda çıkarıp saldırdı o anlar kamerada
Bakan Derya Yanık Ramazan ayı diye çocuğa çikolata vermedi bakanı hedef gösterdiler
Akıncı 18. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 588. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 149. bölüm fragmanı
Camdaki Kız 4. bölüm fragmanı
Yorumlar