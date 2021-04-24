CHP'nin 128 milyar dolar nerede kampanyasını Perde Arkası programında Hadi Özışık ve Tuğrul Selmanoğlu masaya yatırdı.

Belki de CHP'nin tarih boyunca eline geçen en büyük fırsat olan 128 milyar dolar nerede kampanyası, resmen ellerinde patladı. Pankartların indirilmesiyle büyük bir kampanyaya dönüşen 128 milyar dolar nerede söylemi Canan Kaftancıoğlu'nun Aylan Bebek paylaşımıyla resmen balon gibi patladı.

Ardından İlhan Kesici kampanyayı kırdı ve son olarak da Engin Altay'ın sözleri ile bu tarihi fırsat ellerinde patladı. İşte Türkiye'deki mu