AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Devlet Konservatuarı öğrencilerinin sesi olmaya çalıştı ve tüm partililere çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak atandığını duyurmuştu.

Korkmaz Karaca, kişisel Twitter hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda konservatuarı öğrencilerinin sesi olmaya çalıştı ve tüm partililere çağrıda bulundu.

''Gençlerimizin derdine hep beraber derman olalım''

''İstanbul Devlet Konservatuarı öğrencileri okullarını kaybetmek istemiyorlar.'' diyen Korkmaz Karaca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yanı sıra Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'yu etiketleyerek ''Seslerini duyurmamı istediler. Parti Ayrımı yapmadan tüm siyasiler bu kıymetli gençlerimizin derdine hep beraber derman olalım. Çözüm bulalım. @ekrem_imamoglu @mt_goksu @osmannnurika @AhmetMisbah'' şeklindeki açıklamasıyla İstanbul Devlet Konservatuarı öğrencilerine sahip çıktı.