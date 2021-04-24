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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rıza Kayaalp’i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp’i telefonla arayarak tebrik etti.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 130 kiloda 10’uncu kez altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp’i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla arayarak tebrik etti.

Olimpiyatta da altın beklediğini aktaran Recep Tayyip Erdoğan, "3-1 ile kazanman bize yetmez senden tuş ederek kazanmanı bekliyorum" derken, Kayaalp de, "İki maçta sayı tuşu, yarı final maçında da tuşladım ama final maçları zorlu geçiyor ama inşallah 11. maçı tuşla kazanacağım" dedi.

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