Freni boşalan vincin ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kamerada: 2 ölü, 5 yaralı

HATAY'da freni boşalan elektrik kablosu yüklü vinç, önüne çıkan 6 aracı hurdaya çevirdi, kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Kaza, bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 AT 1509 plakalı elektrik kablosu yüklü vinç, freninin boşalması sonucu 6 araca arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Kaza anı kameraya yansıdı.