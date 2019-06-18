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Tek Yürek 17. bölüm 2. fragmanı

Tek Yürek dizisi 17. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tek Yürek 17. yeni bölümüyle 20 Haziran 2019 Perşembe akşamı TRT 1'de olacak. Tek Yürek'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Tek Yürek 17. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tek Yürek'in yeni bölümünde neler olacak? Tek Yürek 20 Haziran 2019 Perşembe akşamı TRT 1'de...

Kanada’da yaşayan Halit, eşini kaybettikten sonra, kızı Deniz ve oğlu Rüzgar’la yapayalnız kalır. Buz hokeyi koçluğu yaptığı takımda oyuncusuyla yaşadığı bir olay kariyerinin son bulmasına neden olur. Çocuklarıyla İstanbul’a, babasından kalma evlerine geri döner. Tam bu sırada, semtinin Belediye Başkanıyla tesadüfen karşılaşır ve bu vesileyle de bu pistinden haberdar olur. Başkan vizyon sahibi, spora düşkün girişimci bir kişidir. Yıllar önce buz pistini kurmuş, ‘Geri Dönüşüm’ projesi kapsamında insanları paten yapmaya teşvik etmek istemiştir. Şimdi bu mekanda daha büyük işler yapma vakti gelmiştir. Bu güzel tesadüf Halit’e yeni bir fırsat verir, bir buz hokeyi takımı kuracaktır ama kimle?

Halit hiç bir zaman kolayı seçmemiştir hayatı boyunca. Takımı mahallenin delikanlılarından kurmaya karar verir. Buz hokeyinden habersiz olan gençlerden. Kardeşi ve arkadaşları için her zorluğa göğüs geren ekibin lideri, Yiğit 'Hercai', Yusuf 'Arabulucu', Oğuzhan 'Becerikli', Akif 'Çocuk kalpli', Mazlum ve mahallenin kötü adamı Sait’in naif oğlu Umut’tan.

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