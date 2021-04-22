BIST 1.343
DOLAR 8,27
EURO 9,97
ALTIN 475,76
HABER /  SPOR
ADV Ramazan'da umut var

Süper Lig'de 37. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Abone ol

Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yarın, 24 Nisan Cumartesi ve 25 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Lider Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ederken, takipçisi Fenerbahçe de Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak. Üçüncü sırada yer alan Galatasaray ise Antalyaspor ile deplasmanda oynayacak.

Süper Lig'de 37. hafta programı şöyle:

Yarın:

20.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

24 Nisan Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük (Medical Park)

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

20.30 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)

20.30 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor (Vodafone Park)

25 Nisan Pazar:

13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'deki kripto para depremine hukukçular ne dedi?
Emre Belözoğlu'ndan yerli kaleci hamlesi! Nurullah Aslan'ı gözüne kestirdi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in havalimanından ayrılırken fotoğrafı
Doların ateşi çıktı Euro yeniden 10 lirayı aştı! Gram altın da yükseliyor Joe Biden etkisi
'Bildiri' soruşturmasında emekli 5 amiral ve 1 general emniyette ifade veriyor
Cenk Özkaçar, Lyon'da siftah yaptı formayı kaptı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan '23 Nisan kutlamaları' açıklaması
Tekirdağ'dan acı haber! Fatih öğretmen koronavirüsten hayatını kaybetti
İran'ın Arabistan'a gönderemediği hurmalar Tokat'ta pekmez oldu
Esenler'de kardeşini öldüren şüpheli: Olayı hatırlamıyorum, pişmanım
Yorumlar