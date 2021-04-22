Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

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Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yarın, 24 Nisan Cumartesi ve 25 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Lider Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ederken, takipçisi Fenerbahçe de Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak. Üçüncü sırada yer alan Galatasaray ise Antalyaspor ile deplasmanda oynayacak.



Süper Lig'de 37. hafta programı şöyle:

Yarın:

20.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

24 Nisan Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük (Medical Park)

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

20.30 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)

20.30 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor (Vodafone Park)

25 Nisan Pazar:

13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)