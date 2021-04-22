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Emre Belözoğlu'ndan yerli kaleci hamlesi! Nurullah Aslan'ı gözüne kestirdi

Fenerbahçe teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'dan kalecisi Nurullah Aslan'a kancayı taktı.

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Süper Lig'de, Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra form grafiği yükselen Fenerbahçe şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden biri oldu. Lider Beşiktaş'ın ve zirve yarışının diğer adayı Galatasaray'ın yaşadığı puan kayıpları da sarı-lacivertlileri iştahlandırdı.

Öte yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da başladı. Sarı-lacivertliler, kaleye takviye yapmak için harekete geçti. Fenerbahçe'nin, TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'dan kalecisi Nurullah Aslan'ı istediği iddia edildi.

5 milyon euro talep edildi
Takvim gazetesinin haberine göre; Kırmızı-beyazlıların, 23 yaşındaki kaleciye karşılık 5 milyon euro talep ettiği, sarı-lacivertlilerin 2 genç oyuncu artı 2 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü.

31 maçta 29 gol yedi
2.02 boyundaki Nurullah Aslan bu sezon 1. Lig'de 31 maçta görev yaparken, kalesinde 29 gol gördü.

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