TFF 1. Lig ekibi Altay'dan Fransız devi Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar yeni kulübünde ilk kez A takım forması giydi.

Abone ol

20 yaşındaki Cenk Özkaçar, Lyon formasını sırtına geçirdi. Sezon başında TFF 1. Lig ekibi Altay'dan 1.5 milyon euro'ya Lyon'a transfer olan orta saha oyuncusu Fransız devinde ilk kez A takımda forma giydi.

Fransa Kupası çeyrek finalinde Lyon, Monaco'ya 2-0 mağlup olurken 80. dakikada oyuna giren Cenk Özkaçar ilk kez Fransız ekibinde şans buldu.

Maçla ilgili Twitter hesabından bir gönderi paylaşan Cenk Özkaçar, ''Dün akşam takımım adına ilk defa forma giyerek Lyon'da oynayan ilk Türk oyuncu olmanın ve ülkemi temsil edebilmenin gururunu yaşadım. Önümüzdeki süreçte tek hedefim gelişimime devam ederek takımıma katkı sağlayıp ülkemi Avrupa'da başarılı şekilde temsil etmek. Tüm herkese bana verdiği destekler için teşekkür ediyorum.'' dedi.

Cenk Özkaçar 2018-19 sezonunda kiralık olarak 3. Lig'de Karacabey Belediyespor'da forma giyiyordu. Daha sonra Altay'da top koşturan futbolcu sezon başında Fransa'nın yolunu tuttu.