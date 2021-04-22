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Doların ateşi çıktı Euro yeniden 10 lirayı aştı! Gram altın da yükseliyor Joe Biden etkisi

Döviz kurları dünkü yükselişini bugün de sürdürüyor. Dolar 8,27, euro ise 9,96 liradan günü açtı. Ancak kısa sürede euro 10,01 lira, dolar ise 8.36 lira seviyesini geçti. 

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ABD tahvil faizlerindeki düşüş beklentisiyle dolar birçok para birimi karşısında gerilerken, TL negatif seyirde devam ediyor. Yükselişini sürdüren dolar gün içinde 8.36 TL’yi de gördükten sonra 8.31 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. İstanbul serbest piyasada saat 12:30 itibariyle dolar 8.30, euro 10,01, sterlin ise 11,58 liradan işlem görüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,18 lira, euronun satış fiyatı ise 9,84 lira olmuştu.

Altın fiyatları da yükselişte. Dün 466 lira olan gram altın bugün 478 liradan satılıyor. Çeyrek altın 784, tam altın 3 bin 110 liradan işlem görüyor. Türkiye'nin risk primi 408 baz puandan işlem görürken gösterge tahvil faizi de yüzde 18,09 seviyesinde.

Doları Biden'in Ermeni kararı yükseltti

Uluslararası haber ajansı Reuters, ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan’da “Ermeni soykırımı” ifadesini kullanacağı yönündeki beklentinin doları yükselttiğini belirtti. Reuters’ın analizinde, Biden’ın Cumartesi günü yapması beklenen açıklamanın Ankara’nın tepkisine neden olarak iki ülke ilişkilerini daha da bozabileceğini belirtti.

Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerekirse Merkez Bankası rezervlerinden yeni satışlar olabileceği yönündeki sözlerinin de TL üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

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