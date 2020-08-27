Süper Lig 2020-2021 fikstürü! Fenerbahçe, Beşiktaş Galatasaray derbi tarihleri

Süper Lig'de, 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig'de sezonun ilk maçı, 11 Eylül Cuma günü oynanacak. Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 3, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 10, Beşiktaş-Galatasaray derbisi 19. haftalarda oynanacak.Abone ol
Süper Lig fikstürü çekildi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de sezonun ilk maçı, 11 Eylül Cuma günü oynanacak. İlk yarısı 24 Ocak 2021'de sona erecek ligin ikinci yarısı 29 Ocak 2021'de oynanacak müsabakalar ile başlayacak.
16 Mayıs 2021'de sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38. hafta maçları hafta içi oynanacak. Bu sezon 21 takımla, 40 haftada tamamlanacak Süper Lig'de devre arası verilmeyecek.
Süper Lig fikstürüne göre derbiler
Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 3, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 10, Beşiktaş-Galatasaray derbisi 19. haftalarda oynanacak.
Trabzonspor, ligin ilk yarısında Beşiktaş'ı 1, M. Başakşehir'i 5, Galatasaray'ı 15. haftada konuk edecek, Fenerbahçe'ye ise 4. hafta konuk olacak.
Önemli maçlar
Ligin ilk haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. İkinci haftada ise son şampiyon Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlayacak.
Süper Lig'in üçüncü haftasında ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Beşinci haftada Trabzonspor-Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Ligde 6. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasına sahne olacak. Dokuzuncu haftada ise Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
Onuncu haftada Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakası 14, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması ise 15. haftada oynanacak.
Ligde 19. hafta ise Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak.
Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:
MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor
Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
Hatayspor-Medipol Başakşehir
Galatasaray-Gaziantep FK
Fatih Karagümrük-BtcTurk Yeni Malatyaspor
Göztepe-Yukatel Denizlispor
Trabzonspor-Beşiktaş
Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği
İttifak Holding Konyaspor-BAY