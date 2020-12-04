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Süleyman Soylu ‘şükür...’ notuyla paylaştı! Proje sona erdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Şükür... Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi..." açıklaması yaptı.

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Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şükür. Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi." ifadelerini kullandı.

Projeye ait fotoğrafları da paylaşan Bakan Soylu, şu ifadelere yer verdi:

Bugün tamamlandı

Bakanlığımızca yürütülen Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırımızda 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışması bugün tamamlandı.

Çok zor coğrafi şartlara rağmen 2 yılda projenin bu aşamaya gelmesini sağlayan Ağrı Valiliğimize, bu sürece büyük katkı sağlayan TOKİ ve yüklenicilere, projenin hayata geçmesinde özveriyle gayret gösteren işçilerimize ve mühendislerimize, terör örgütünün tehditlerini bertaraf eden güvenlik görevlilerimize minnettarız.

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