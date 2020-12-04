Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ATM uyarısı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Sosyal medyada Sayın Bakanımız ve bakanlığımıza aitmiş gibi açıklamalar paylaşılmaktadır. Bakanımızın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklaması söz konusu değildir" uyarısı yaptı.Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada sahte hesaplar tarafından bazı görseller kullanılarak Lütfi Elvan ve bakanlığa aitmiş gibi açıklamalar paylaşıldığını, Elvan'ın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklamasının olmadığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan duyuruda, sosyal medyada sahte hesaplar tarafından bazı görseller kullanılarak Elvan ve bakanlığa aitmiş gibi açıklamalar paylaşıldığı belirtildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) December 4, 2020
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği pic.twitter.com/gDoNMnv9zj