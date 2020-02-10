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Skandal profesörden ilginç savunma: O zaman Abdullah Gül'ün de hapse girmesi lazım

Elazığ depreminin ardından yaptığı skandal paylaşım nedeniyle tepkilerin odağındaki Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof Dr. Bedri Gencer, kendini savunurken Abdullah Gül'ün evliliğini örnek gösterdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Bedri Gencer, çocuk gelin müessesisini savunduğu skandal sözlerinin ardından ilk dersinde öğrencilerinin protestosuyla karşılaştı. Gencer'in öğrencileriyle tartışırken kendisini Abdullah Gül'ün eşi Hayrrunnisa Gül ile yaptığı evlilikle savunurken "O Zaman Abdullah Gül'ün de hapse girmesi lazım" dedi.

Bedri Gencer ne demişti?

Bedri Gencer, 24 Ocak'taki Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından şok bir paylaşımda bulunmuş ve depremi çocuk evliliklerinin yasaklanmasına bağlayarak “Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, ebola virüsü… Avustralya, Çin gayretullaha dokundu azap geldi. Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı” ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Bedri Gencer, skandal sözlerinin ardından bugün ilk kez Yıldız Teknik Üniversitesi'nde derse girdi. Gencer ilk dersinde öğrencilerinin protestosuyla karşılaşarak büyük bir şok yaşadı.

'Cır cır yapma' diye tersledi...

Sosyoloji dersi Grup 2 hocası olan Bedri Gencer, sabah saatlerinde öğrencilerine ders vermeye başladı. Bedri Gencer, çocuk yaşta evliliği meşru kılan sözlerini hatırlatan öğrencilere “Cır cır yapma” diyerek tersledi.

Abdullah Gül'ün de hapse girmesi lazım

Gencer, öğrencilere “O zaman Abdullah Gül'ün de hapse girmesi lazım. Gül eşiyle kaç yaşında evlendi” diye cevap verince, öğrenciler topluca sınıfı terk etti.

Abdullah Gül, 21 Ağustos 1980 tarihinde Hayrunnisa Gül 15 yaşını doldurduktan üç gün sonra evlenmişti.

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