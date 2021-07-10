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Şırnak'ta 7 yıl önce banka aracını soyan PKK'lı terörist eylem için geldiği Van'da yakalandı

Şırnak'ta 7 yıl önce banka aracını soyan PKK'lı terörist eylem için geldiği Van'da yakalandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2014'te bir bankanın para nakil aracını soyan PKK'lı terörist, eylem için geldiği Van'da güvenlik güçlerince yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014'te Beytüşşebap'da Ziraat Bankası para nakil aracını soyan ve "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan aranan S.T. isimli teröristin Van'a geldiğini tespit etti.

Kamu kurumları ve görevlilerine yönelik eylem arayışında olduğu belirlenen terörist, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bir evde yakalandı.

Evde yapılan aramalarda, AK-47 uzun namlulu silah, tabanca ve 2 el bombası ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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