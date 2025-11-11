Siirt'te silahlı kavgada ortalık kan gölüne döndü

Siirt'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Barış Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Akif B, Naif B, Veysel B, Selahattin B. ile Fadıl A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Akif B. ile Naif B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.